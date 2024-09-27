Lana Del Rey, timsah uzmanı sevgilisi Jeremy Dufrene ile evlendi

Dufrene, Louisiana'daki Arthur's Airboat Tours'da tekne kaptanı olarak çalışıyor. Ve tekne kaptanı olarak turistlere bataklıklar boyunca rehberlik ediyor ve timsahlar, balıkçıllar, ak balıkçıllar ve 300'den fazla kuş türü de dahil olmak üzere yerel vahşi yaşam deneyimi sunuyor.

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