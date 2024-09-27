Lana Del Rey, timsah uzmanı sevgilisi Jeremy Dufrene ile evlendi
ABD’li şarkıcı Lana Del Rey turistik timsah turları düzenleyen sevgilisi Jeremy Dufrene ile dünya evine girdi.
Kısa süre önce aşk yaşadıkları ortaya çıkan Lana Del Rey ve Jeremy Dufrene, Louisiana'daki Des Allemandes Körfezi'nde sade bir törenle dünyaevine girdi.
Fotoğraf: Getty
Geçtiğimiz Perşembe günü evlendikleri ortaya çıkan ikili, az sayıda kişinin katıldığı sade bir tören yapmayı tercih etti.
Fotoğraf: Getty
Dufrene, Louisiana'daki Arthur's Airboat Tours'da tekne kaptanı olarak çalışıyor. Ve tekne kaptanı olarak turistlere bataklıklar boyunca rehberlik ediyor ve timsahlar, balıkçıllar, ak balıkçıllar ve 300'den fazla kuş türü de dahil olmak üzere yerel vahşi yaşam deneyimi sunuyor.
Fotoğraf: Instagram
Lana Del Rey'den önce bir evlilik daha yapmış olan Jeremy Dufrene'ın 3 çocuğu bulunuyor.
Geçtiğimiz yıl müzisyen Evan Winiker ile nişanlanan ancak daha sonra ayrılan Lana Del Rey'in ise ilk evliliği.
Fotoğraf: Getty