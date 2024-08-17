Leyla dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Leyla dizisinden ilk fragman yayınlandı
Ay Yapım'ın yeni sezonda NOW'da yayınlanacak yeni dizisi Leyla'dan ilk tanıtım geldi. Leyla dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Yakından bakalım...
Yeni sezonda televizyon ekranlarında birbirinden farklı diziler seyirciyle buluşacak. Bu dizilerden bir tanesi de Ay Yapım imzası taşıyan Leyla dizisi oldu. NOW'da yayınlanacak Leyla'dan ilk tanıtım geldi.
Brezilya’da yayınlandığı dönem tüm Latin Amerika’yı etkisi altına alıp izlenme rekorları kıran “Avenida Brazi”’ isimli diziden uyarlanan “Leyla” izleyicilere sürprizlerle dolu sürükleyici bir hikaye sunacak.
Küçük yaşta annesini kaybeden ve babasından başka kimsesi olmayan Leyla’nın hayatı, babasının yeniden evlenmesiyle altüst olur. Üvey annesi Nur tarafından bir çöplüğe bırakılan Leyla, zorlu sınavlardan geçtikten yıllar sonra Nur’dan intikamını almak için geri döner. “Leyla” bu genç kadının, hayatını mahveden üvey annesine karşı vereceği mücadeleyi ve intikam arayışında aşkla sınanacağı duygusal yolculuğu ekranlara taşıyacak.
Ay Yapım’ın “Leyla” isimli yeni dizisinden ilk tanıtım yayınlandı. Hilal Saral yönetmenliğinde çekimleri devam eden “Leyla”nın oyuncu kadrosunda Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Gonca Vuslateri, Yiğit Kirazcı, Halil İbrahim Ceyhan, Gamze Karaduman, Dilara Aksüyek, Seda Güven, Meltem Baytok, Melisa Duru Ünal, Berfin Ant ile usta oyuncular Zeyno Eracar, Mustafa Avkıran ve Cengiz Bozkurt yer alıyor.