Leyla dizisinin Serap'ı Dilara Aksüyek, karın kasları ile dikkat çekti
Şimdilerde Leyla dizisinde Serap karakterine hayat veren Dilara Aksüyek, balkonda verdiği pozlarla karın kaslarını gösterdi. Ünlü oyuncuya takipçilerinden yorum yağdı.
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Oyuncu Dilara Aksüyek, şimdilerde Leyla dizisinde Serap karakterine hayat veriyor. Aksüyek, sosyal medya hesabından yayımladığı fotoğraflarla dikkat çekti.
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Leopar desenli pantolonunu beyaz renkli bir tişört ile kombinleyen Dilara Aksüyek, verdiği pozlarla karın kaslarını gözler önüne serdi.
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Aksüyek, fotoğraflarına; "İnsan; bilmeye kendinden, sevmeye ötekinden başlar' Fotoğrafların bu anlamlı sözle bir alakası yoktur" notunu düştü.
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Oyuncuya çok sayıda beğeni ve yorum geldi.