Leyla dizisinin Serap'ı Dilara Aksüyek, karın kasları ile dikkat çekti

Şimdilerde Leyla dizisinde Serap karakterine hayat veren Dilara Aksüyek, balkonda verdiği pozlarla karın kaslarını gösterdi. Ünlü oyuncuya takipçilerinden yorum yağdı.

Elele Online

Elele Online
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Leyla dizisinin Serap'ı Dilara Aksüyek, karın kasları ile dikkat çekti - Resim : 1

Oyuncu Dilara Aksüyek, şimdilerde Leyla dizisinde Serap karakterine hayat veriyor.   Aksüyek, sosyal medya hesabından yayımladığı fotoğraflarla dikkat çekti.

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Leyla dizisinin Serap'ı Dilara Aksüyek, karın kasları ile dikkat çekti - Resim : 2

Leopar desenli pantolonunu beyaz renkli bir tişört ile kombinleyen Dilara Aksüyek, verdiği pozlarla karın kaslarını gözler önüne serdi. 

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Leyla dizisinin Serap'ı Dilara Aksüyek, karın kasları ile dikkat çekti - Resim : 3

Aksüyek, fotoğraflarına; "İnsan; bilmeye kendinden, sevmeye ötekinden başlar' Fotoğrafların bu anlamlı sözle bir alakası yoktur" notunu düştü. 

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Leyla dizisinin Serap'ı Dilara Aksüyek, karın kasları ile dikkat çekti - Resim : 4

Oyuncuya çok sayıda beğeni ve yorum geldi. 