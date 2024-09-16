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Leyla: Hayat Aşk Adalet dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Şimdi Ben Acımayacağım Ona"
Leyla: Hayat Aşk Adalet dizisinin yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Yeni fragmanda Leyla Civanın aslında Cino olduğunu yaşadığını öğreniyor. Leyla Güzide’yle yüzleşirken ‘Şimdi sıra bende...Şimdi ben acımayacağım ona’ cümleleriyle Nur’dan intikamın da ipuçlarını veriyor.
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Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisi 11 Eylül Çarşamba akşamı ilk bölümüyle Now tv'de izleyici karşısına çıktı.
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Hilal Saral'ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizi, küçük yaşta annesini kaybeden ve babasından başka kimsesi olmayan Leyla’nın hayatını konu ediniyor.
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Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Gonca Vuslateri, Yiğit Kirazcı, Halil İbrahim Ceyhanalı, yeni dizi Leyla'nın oyuncu kadrosunda yer alan isimler arasında.
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Dizinin ilk bölümü izleyiciden tam not aldı. ‘Leyla: Hayat...Aşk...Adalet...’ dizisinin 2. bölümü heyecanla bekleniyor.