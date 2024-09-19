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Leyla: Hayat Aşk Adalet dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "İlk Günden İfşa Oldun!"
Leyla: Hayat Aşk Adalet dizisi dün akşam 2. bölümüyle ekrana geldi. Dizide bu hafta yıllar boyu öldü sanıp acı çektiği Cino'yu yara izinden tanıyan Leyla derinden sarsılır ve Güzide ile yüzleşmeye gitti. Diziden yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Fragmana "İlk Günden İfşa Oldun!" sözleri damga vurdu
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Ay Yapım'ın yeni dizisi 'Leyla: Hayat...Aşk...Adalet...' ikinci bölümüyle dün akşam NOW'da ekrana geldi.
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Başarılı oyunculukları ve sürükleyici hikayesiyle izleyicilerden tam not alan dizi reytinglerde Total'de ve ABC1'de ilk sıraya yerleşirken AB'de 2. oldu.
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Dün akşam yayınlanan bölümde yıllar boyu öldü sanıp acı çektiği Cino’yu yara izinden tanıyan Leyla derinden sarsılır ve Güzide ile yüzleşmeye gider.
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Güzide Nur’dan ve Civan’dan uzak durması konusunda Leyla’yı ne kadar uyarsa da Leyla intikam yemini etmiştir bir kere.