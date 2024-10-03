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Leyla: Hayat Aşk Adalet dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Ondan Öncesi Yoktu"
"Leyla: Hayat… Aşk… Adalet" dizisi, izleyicilerini her bölümde ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dizinin 5. bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Fragmana Civan'ın "Ondan öncesi yoktu, sonra o geldi her şey değişti, çöpün rengi değişti" sözleri damga vurdu.
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Ay Yapım’ın yeni dizisi ‘Leyla: Hayat...Aşk...Adalet...’, dün akşam 4. bölümüyle NOW’da ekrana geldi. Dün akşam yayınlanan bölümüne Civan ve Leyla’nın gazoz içme sahneleri damga vurdu.
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Yeni bölümün ardından gelecek haftanın tanıtımı da yayınlandı.
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Yeni tanıtıma Civan'ın "Ondan öncesi yoktu, sonra o geldi her şey değişti, çöpün rengi değişti. Cino derdi bana çaktırmıyordum ama çok heyecanlanıyordum" sözleri damga vurdu.