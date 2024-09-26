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Leyla: Hayat Aşk Adalet dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Senin bir anan yok"
Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisi dün akşam 3. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. İzleyiciye duygulu dakikalar yaşatan dizinin yeni bölümünden ilk fragman da yayınlandı. Güzide annenin Leyla'ya "Senin bir anan yok. Yaralarını temizlesin de üflesin." sözleri damga vurdu.
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Başrollerini Cemre Baysal, Gonca Vuslateri, Alperen Duymaz ve Yiğit Kirazcı'nın yer aldığı Leyla dizisi, yayınlandığı günden itibaren büyük bir ilgiyle takip ediliyor.
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Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisi dün akşam 3. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. İzleyiciye duygulu dakikalar yaşatan dizinin yeni bölümünden ilk fragman da yayınlandı.
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Güzide annenin Leyla'ya "Senin bir anan yok. Yaralarını temizlesin de üflesin. Onlar sana yeni bir hayat verecek. Bir odan olacak. Yatağın olacak. " sözleri damga vurdu.
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Fragmanda aynı zamanda Ela annesini hastaneye ziyarete giderken Nur da annesini görmek istiyor ve Ela annesini odasında göremiyor.