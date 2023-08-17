Leyla Tanlar'ın paylaşımına sevgilisi Burak Dakak'tan yorum
Oyuncu Leyla Tanlar tatil fotoğrafını Instagram'da paylaştı. Sevgilisi Burak Dakak'tan yorum gecikmedi.
Oyuncu Leyla Tanlar, geçtiğimiz yıl dizi setinde tanıştığı meslektaşı Burak Dakak ile aşk yaşamaya başlamıştı. Dizisi final yapan Leyla Tanlar, tatile çıktı.
"Çok güzelsin aşkım"
Tanlar, deniz kıyısında çekilen bikinili pozunu sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı. Leyla Tanların'ın paylaşımına sevgilisi Burak Dakak'tan yorum gecikmedi.
Dakak, kalp ve nazar boncuğu emojisi koyduğu karenin altına "Çok güzelsin aşkım. Silsene" notunu düştü.
Sevgilisini kıramadı
Leyla Tanlar, sevgilisinin bu uyarısından sonra paylaşımını kaldırdı.