Lily Allen: Çocuk sahibi olmak kariyerimi mahvetti

İngiliz şarkıcı Lily Allen, şaşırtıcı bir itirafta bulunarak, çocuklarının kariyerini mahvettiğini söyledi. Allen; "İnsanlar hem çocuk, hem kariyer sahip olabileceğinizi söylediğinde gerçekten sinirleniyorum" dedi.

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Lily Allen: Çocuk sahibi olmak kariyerimi mahvetti - Resim : 1

2000'li yıllarda şarkıları kadar hızlı hayatıyla da magazin gündeminin manşetlerinden inmeyen Lily Allen, 2011'de Sam Cooper ile evlenmişti. Ünlü ismin, bu evlilikten Ethel ve Marnie adında iki kız çocuğu olmuştu.

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Lily Allen: Çocuk sahibi olmak kariyerimi mahvetti - Resim : 2

Anne olduktan sonra daha sakin bir hayatı tercih eden Allen, 2018'de Cooper'dan boşanmış ve iki yıl sonra da oyuncu David Harbour ile dünyaevine girmişti. 

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Lily Allen: Çocuk sahibi olmak kariyerimi mahvetti - Resim : 3

Radio Times Podcast'e konuk olan Lily Allen, kadınların çocuklarına mı yoksa kariyerlerine mi öncelik vereceklerine karar vermeleri gerektiğine inandığını ifade ederek, kendisinin de bir seçim yaptığını belirtti. 

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Lily Allen: Çocuk sahibi olmak kariyerimi mahvetti - Resim : 4

"HEM ÇOCUK, HEM DE KARİYER SAHİBİ OLAMAZSINIZ"

Çarpıcı bir itirafta bulunarak, çocuklarının kariyerini mahvettiğini söyleyen şarkıcı; "Onları seviyorum ve beni tamamlıyorlar ama pop yıldızlığı açısından beni tamamen mahvettiler. İnsanlar hem çocuk, hem kariyer sahip olabileceğinizi söylediğinde gerçekten sinirleniyorum çünkü açıkçası olamazsınız" dedi.