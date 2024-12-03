Lindsay Lohan'ın son hali görenleri şaşırttı! Estetik yaptırdığı iddia edildi
Hollywood'a ara verip Dubai'de yaşamaya başlayan aktris Lindsay Lohan, yakın zamanda sahne ışıklarına geri döndü. Lindsay Lohan son dönemde yüzündeki değişimle gündeme geldi. Estetik ameliyat yaptırdığı iddia edilen oyuncuya babasından destek geldi.
Çılgın Cuma, Kötü Kızlar ve Komik Tuzak gibi yapımlarla bir döneme damga vuran Amerikalı oyuncu Lindsay Lohan kötü günleri geride bıraktı.
Bugüne kadar defalarca rehabilitasyon merkezinde tedavi gören, uyuşturucu bulundurduğu için tutuklanan, ev hapsi verilen ve adı hırsızlık olayına karışan Lohan, Hollywood'a geri döndü ve birçok başarılı yapımla adından söz ettirmeye başladı.
Ünlü yıldız son dönemde yüzündeki değişimle gündeme geldi. Lindsay Lohan, kırmızı halı etkinliklerindeki parlak ve genç yüzüyle hayranlarını şaşırttı.
Lindsay Lohan'ın babası Michael Lohan, estetik ameliyat iddialarına ateş püskürdü. Hollywood'u terk edip Dubai'ye taşınan oyuncunun 64 yaşındaki babası Page Six'e "Lindsay hiç estetik ameliyat yaptırmadı. Görünüşü çok doğal, tıpkı yeteneği gibi" açıklamasında bulundu.