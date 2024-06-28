Londra’ya yerleşmişlerdi! Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, İstanbul’a dönüş yaptı

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Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti, bu sene işleri nedeniyle İstanbul’a dönüş yaptı. Çift, geçen yıllarda 3 çocuğunun eğitimi için İngiltere’ye taşınmıştı.
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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, çocuklarının okul kayıtlarını da İstanbul’a taşıyan çiftten Bergüzar Korel, BKM’nin Kanal D için hazırladığı 'Annem Ankara' dizisiyle imza aşamasında.
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Senarist Başak Angigün’ün kendi annesinin yaşam mücadelesinden yola çıkarak yazdığı diziyle ilgili hazırlıklar devam ediyor.
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Son olarak bir otomobil markasının yüzü olan Halit Ergenç ise OGM’nin Star TV için çekeceği 'Kral Kaybederse' dizisiyle görüşüyor. Oyuncu, diziyle ilgili son kararını vermek için senaryonun bitmesini bekliyor.