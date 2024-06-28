Londra’ya yerleşmişlerdi! Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, İstanbul’a dönüş yaptı

Londra'da yaşamaya başlayan Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, aldıkları teklifler üzerine İstanbul'a geri döndü.

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Londra’ya yerleşmişlerdi! Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, İstanbul’a dönüş yaptı - Resim : 1

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti, bu sene işleri nedeniyle İstanbul’a dönüş yaptı. Çift, geçen yıllarda 3 çocuğunun eğitimi için İngiltere’ye taşınmıştı. 

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Londra’ya yerleşmişlerdi! Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, İstanbul’a dönüş yaptı - Resim : 2

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, çocuklarının okul kayıtlarını da İstanbul’a taşıyan çiftten Bergüzar Korel, BKM’nin Kanal D için hazırladığı 'Annem Ankara' dizisiyle imza aşamasında.

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Londra’ya yerleşmişlerdi! Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, İstanbul’a dönüş yaptı - Resim : 3

Senarist Başak Angigün’ün kendi annesinin yaşam mücadelesinden yola çıkarak yazdığı diziyle ilgili hazırlıklar devam ediyor.  

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Londra’ya yerleşmişlerdi! Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, İstanbul’a dönüş yaptı - Resim : 4

Son olarak bir otomobil markasının yüzü olan Halit Ergenç ise OGM’nin Star TV için çekeceği 'Kral Kaybederse' dizisiyle görüşüyor. Oyuncu, diziyle ilgili son kararını vermek için senaryonun bitmesini bekliyor.