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Londra'ya yerleşmişlerdi! Eski kaleci Rüştü Reçber, tatil için ailesiyle Türkiye'ye geldi
Artık Londra'da yaşayan eski milli kaleci Rüştü Reçber, yaz tatili için Türkiye'deki yazlığına geldi. Reçber ailesi, bütün yazı Bodrum'da geçirecek.
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Bir dönem Barcelona, Fenerbahçe ve Beşiktaş forması giyen eski milli kaleci Rüştü Reçber, uzun zaman önce Türkiye’yi terk etmiş, kendisine Londra’da yeni bir hayat kurmuştu.
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Işıl-Rüştü Reçber oğulları, Mehmet Burak’ın eğitim ve spor hayatı için yaklaşık 3 yıldır İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşıyor.
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Ailece tatil için Bodrum Türkbükü’ndeki evlerine geldiler. Mehmet Burak bir süre sonra Londra’ya dönecek. Işıl-Rüştü Reçber çifti ise eylüle kadar Bodrum’da kalacak.
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Işıl Reçber her zamanki gibi plajda dikkatleri üzerinde topladı.