Madonna'nın TikTok videosu gündem oldu: Madonna'nın yüzüne ne oldu?

Ünlü şarkıcı Madonna, TikTok üzerinden estetikli halini gösterdiği bir video paylaştı. Hayranlar Madonna'nın TikTok videosunu görünce şok oldu ve birçoğu yüzüne ne olduğunu merak etti.

63 yaşındaki oyuncunun çektiği bir TikTok videosu gündem oldu. Videoda, Madonna ileri geri hareket ederek dudaklarının ve yanaklarının oldukça şişmiş halini yakından gösterdi. Hayranlarından bazıları filtre olduğunu düşünürken bazıları 'Dehşete düştüklerini' söyledi. Bazı kaynaklar filtre olduğunu açıklarken bazıları ise yanlış estetik operasyonlarının sonucu olduğunu söyledi. New York merkezli bir plastik cerrah, Madonna'nın yüzündeki yanlış operasyonlar hakkında konuştu. Plastik cerrah: "Alnının kırışıklıkları belli olmasın diye çok fazla botoks var. Yanaklar fazla dolgu maddesiyle dolu ve yüzünü daraltmak için çok fazla yanak yağı alınmış. Dudaklar da orantısız ve onun için çok büyük." dedi.

Madonna’nın videosu sosyal medya platformunda şimdiden 8 milyondan fazla görüntülendi ancak tepkiler olumlu olmadı.