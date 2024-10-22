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Mahsun Kırmızıgül’ün “Güzel Aşklar Diyarı” final mi yapıyor? Dizi hakkında karar verildi
MedYapım ile Mahsun Kırmızıgül’ün yapım şirketi Boyut Film imzalı, Deniz ve Arhan’ın imkânsız aşkını konu alan Güzel Aşklar Diyarı dizisinin akıbeti belli oldu. Dizi hakkında final kararı alındı.
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Yeni sezonda Kanal D ekranlarında yolculuğa başlayan Güzel Aşklar Diyarı dizisi reytinglerde beklentiyi karşılamadı.
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Birsen Altuntaş’ın haberine göre MedYapım ile Mahsun Kırmızıgül’ün yapım şirketi Boyut Film imzalı “Güzel Aşklar Diyarı” ekrana veda etme kararı aldı.
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Özgü Kaya ile Burak Berkay Akgül’ün başrol oynadığı Kapadokya’da çekilen dizinin son aldığı reytinglerin ardından 6. Bölümde ekrana veda etmesine karar verildi.
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Dizinin geçen günlerde yönetmeni ve senaristi değişmişti. “Hakim Bey” rolüne hayat veren değerli aktör Halil Ergün de senaryo bir türlü istediği gibi olmayınca ve ekipte huzursuzluk olunca diziden affını istemişti.