Manavgat'ta çiftliği olan Tuğba Özay: Yataktan kalktığım gibi pijamalarımla bahçeye giderim

"Ekin, biçin, üretin"

Özay, toprağa olan sevgilisini şu sözlerle anlattı:

"Ben böyleyim işte. Bazen yataktan kalktığım gibi pijamalarımla bahçeye çıkar, o an aklıma eseni yaparım. Uzun süredir bahçemizde küçük bir sera yapmak istiyordum. Serayı kurdurdum ve geçtiğimiz günlerde de toprağını kazdım, temizledim, gübreledim, havalandırmaya bıraktım. Ata tohumuna çok önem veriyorum ve gerçek ata tohumu üreten yerleri takip ediyor, destekliyorum. Onlardan ilham alıyorum, örnek oluyorlar bana. Toprak bizim anamız, varlığımızın ve sürekliliğimizin sebebi toprak. Toprakla iyi geçinmek, iyi anlaşmak gerek. Toprağa olan ilgim giderek artıyor. Elimde birazcık ata tohumlarım var ve onları ekmek için sabırsızlanıyorum. Sonucu çok merak ediyorum. Hem kendi araştırmalarım hem büyüklerden öğrendiklerimle toprak ile daha da içselleşeceğim... "