Margot Robbie açıkladı: Barbie filminden kazandığı parayı böyle harcayacak

2023 yılının en çok hasılat elde eden filmi olan Barbie, 1.4 milyar doların üzerinde hasılata ulaşarak adeta herkesi zengin etti. Avustralyalı aktris Margot Robbie'nin, maaş ve gişe hasılatından bonus olarak yaklaşık 50 milyon dolar gelir elde ettiği öğrenildi.

'KARDEŞLERİM BENİM EVİM NEREDE? DİYECEKLER'

Eşi ile Entertainment Tonight'a konuşan Avustralyalı oyuncu, "Aslında şimdiye kadar çılgın bir harcama yapmadım. Sadece annemin ev kredisini ödedim. Şimdi bunu söylediğime göre kardeşlerim, 'Benim evim nerede?' diye soracaklar" ifadelerini kullandı. Dünyaca ünlü aktristin eşi Tom Ackerley ise, "Birkaç pembe Ferrari almalıyız" sözleriyle espri yaptı.