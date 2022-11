Margot Robbie'den yıllar sonra gelen itiraf: "Oyunculuk yapmak istediğimi sanmıyorum"

'Suicde Squad', 'Once Upon a Time... in Hollywood' ve 'Focus' bibi yapımlarla tanınan güzel oyuncu Margot Robbie, geçtiğimiz günlerde bir dergiye röportaj verdi. Para Avcısı’ (The Wolf of Wall Street) ile Hollywood’a açılan Margot Robbie o dönemde yaşadıklarını anlattı.

"ARTIK BUNU YAPMAK İSTEMİYORUM' DEDİM"

‘Para Avcısı’ (The Wolf of Wall Street) ile Hollywood’a açılan Robbie, “İlk sahnelerden sonra bir şeyler oldu, çok korkunçtu. Anneme ‘Sanırım bunu yapmak istemiyorum’ dediğimi hatırlıyorum. Bana baktı ve ‘Tatlım, bence vazgeçmek için artık çok geç’ dedi. İşte o zaman tek yolun devam etmek olduğunu anladım” şeklinde konuştu.

"TEHLİKELİ AMA YİNE DE GARİP"

Robbie, filmi bırakmak istemesinin sebebinin, paparazzilerle mücadele etmek zorunda kalması olduğunu anlattı. Fotoğrafçıların sürekli peşinde olduğunu söyleyen ünlü oyuncu, “Annem bir araba kazasında ölürse sizin markette fotoğrafımı çekmek istemeniz nedeniyle olacak ya da yeğenimin bisikletine çarpacaksınız. Ne için? Bir fotoğraf için mi? Tehlikeli ama yine de garip bir şekilde hiçbir şey değişmiyormuş gibi hissettiriyor” ifadelerini kullandı.

"HER ŞEY ORTADA DENGELENİYOR"

Ünlü isim, tüm sosyal medya hesaplarını silmek gibi şöhretle başa çıkmanın yollarını bulmuş olsa da, hala rahatsız hissettiğini itiraf etti:

"Bu işi ve bu dünyayı insanlara şöyle anlatmaya çalışıyorum: Yüksekler gerçekten çok yüksek ve alçaklar gerçekten çok alçak. Ve sanırım eğer şanslıysan, her şey ortada dengeleniyor."

Daha fazla magazin haberi için: Magazin haberleri