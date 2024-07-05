Marilyn Monroe oldu! Oyuncu Yağmur Tanrısevsin'den imaj değişikliği
Oyuncu Yağmur Tanrısevsin, milli takımımızın futbol elçiliği görevini üstlenmesiyle gündeme gelmişti. Tanrısevsin şimdi de yeni projesi için Marilyn Monroe oldu.
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Güneşi Beklerken, Adını Feriha Koydum, Menajerimi Ara ve Kalp Yarası gibi pek çok yapımda rol alan başarılı oyuncu Yağmur Tanrısevsin, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında.
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Tanrısevsin, milli takımımızın futbol elçiliği görevini üstlenmesiyle gündeme gelmişti. Ünlü oyuncu şimdi de yeni projesi için Marilyn Monroe oldu.
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Marilyn Monroe imajı ile objektif karşısına geçen 33 yaşındaki ünlü oyuncu, fotoğraf ve videoları Instagram hesabında paylaştı.
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Ünlü oyuncunun paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yağdı.