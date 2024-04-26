Marquez'in başyapıtı Yüzyıllık Yalnızlık'ın dizi uyarlamasından ilk fragman

Netflix, Nobel ödüllü yazar Gabriel Garcia Marquez'in romanı Yüzyıllık Yalnızlık'ın dizi uyarlamasından tanıtım fragmanı paylaştı.
Yapımcı kadrosunda Marquez'in ailesinin de yer aldığı, Laura Mora ve Alex García López'in yönettiği dizi İspanyolca çekildi. Ayrıca dizinin tamamı yazarın çocukluğunun geçtiği Kolombiya'da çekildi.
Dizinin oyuncu kadrosunda Claudio Cataño, Jerónimo Barón, Marco González, Leonardo Soto, Susana Morales, Ella Becerra, Carlos Suaréz, Moreno Borja, Santiago Vásquez gibi isimler bulunuyor. On altı bölümden oluşan Yüzyıllık Yalnızlık’ın yönetmenliğiniyse Alex García López ve Laura Mora üstlendi.
Netflix'in yaptığı açıklamada, tanıtım videosunda izleyicilerin Aureliano Babilonia'nın Melquiades'in efsanevi günlüğünden kesitler okurken dinleyeceği ve Albay Aureliano Buendia'nın babası tarafından buzları keşfetmeye götürüldüğü o unutulmaz öğleden sonrayı hatırladığı anı takip edecekleri belirtildi.