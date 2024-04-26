Marquez'in başyapıtı Yüzyıllık Yalnızlık'ın dizi uyarlamasından ilk fragman

Dizinin oyuncu kadrosunda Claudio Cataño, Jerónimo Barón, Marco González, Leonardo Soto, Susana Morales, Ella Becerra, Carlos Suaréz, Moreno Borja, Santiago Vásquez gibi isimler bulunuyor. On altı bölümden oluşan Yüzyıllık Yalnızlık’ın yönetmenliğiniyse Alex García López ve Laura Mora üstlendi.