MasterChef Eslem Sena Yurt değişimiyle herkesi şaşırttı! Görenler tanıyamadı
2018 yılında katıldığı MasterChef Türkiye ile adını duyuran ve uzun zamandır ünlü isimlerle çalışan Eslem Sena Yurt değişimi ile gündem oldu. Eski yarışmacı fazla kilolarını vererek hem iğne ipliğe döndü hem de saçlarını sarıya boyattı.
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Eslem Sena Yurt TV8'de ekranlara gelen MasterChef Türkiye yarışmasının 2018 sezonunda mücadele etmişti.
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MasterChef Eslem Sena Yurt 330 binden fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla yıllar içindeki değişimini gözler önüne seriyor.
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MasterChef'te Uğur Kardaş'ın şampiyon olduğu sezon istediği başarıyı elde edemeyen Yurt, elendikten sonra şarkıcı Demet Akalın'ın aşçılığını yaptı.
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Ünlü isimlere yaptığı yemeklerle de magazin gündemine gelen 26 yaşındaki aşçı, son olarak değişimiyle adından söz ettirmeyi başardı.