MasterChef Esra Tokelli evinin kapılarını ilk kez açtı! Devasa mutfak dikkat çekti
Evrim Akın ile Ev Gezmesi, bu hafta MasterChef All Star şampiyonu Esra Tokelli'nin 3+1 dubleks evine konuk oldu. Tokelli'nin kocaman mutfağı dikkatlerden kaçmadı.
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Kanal D'de ekrana gelen Evrim Akın ile Ev Gezmesi programına bu hafta Masterchef All Star şampiyonu Esra Tokelli dubleks eviyle konuk oldu.
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Ünlü isim 3+1 dubleks evinin kapılarını ilk kez Evrim Akın İle Ev Gezmesi programına açtı.
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Yarışma sonrası değişen hayatını anlatan Tokelli, "Mutfakta olmak beni çok mutlu ediyor." dedi.
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Tokelli, 7 yaşında yemek pişirmeye başladığını ve mutfakta olmanın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. “O yaşlarda, babam bir rahatsızlık geçirmişti. Annem hastaneden gelince kardeşim ve ağabeyim aç kalmamalıydı. Mutfakta dolabı açtım ve yemek pişirdim,” dedi.