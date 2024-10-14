MasterChef Esra Tokelli evinin kapılarını ilk kez açtı! Devasa mutfak dikkat çekti

Tokelli, 7 yaşında yemek pişirmeye başladığını ve mutfakta olmanın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. “O yaşlarda, babam bir rahatsızlık geçirmişti. Annem hastaneden gelince kardeşim ve ağabeyim aç kalmamalıydı. Mutfakta dolabı açtım ve yemek pişirdim,” dedi.