MasterChef'in en iyi tabağı! Kaşığı kıl payı kaçırdı

Ayla'ya kötü haberi olduğunu belirten Somer şef, "Kaşığı kaçırdın" dedi. Somer şef ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Eğer o karidesin bir tık daha pişseydi, olacaktı. Bizim için kaşık şu demek; bizim bu tabağa söyleyecek hiçbir sözümüz yok demek. Herhangi bir yorumda ama varsa kaşık yok ama o karidesin bir tık fazla pişmesi haricinde üst düzey, harika, mükemmel, lezzetli, dengeli, uyumlu. Aklına ne geliyorsa o kadar başarılı bir tabak yaptın. Seni tebrik ediyorum. Burada yediğim en iyi başlangıç tabağı diyebilirim."