MasterChef'in en iyi tabağı! Kaşığı kıl payı kaçırdı
MasterChef Türkiye, tv8 ekranlarında yeni yayın hayatına başladı. MasterChef'in dün akşam yayınlanan heyecan dolu ön eleme turunda 25 yaşındaki Ayla Canpunar fırtınası esti. İsveç'ten katılan genç yetenek, yaptığı tabakla jüri üyelerinden büyük beğeni topladı ve adını şimdiden favoriler arasına yazdırdı.
MasterChef Türkiye'nin 24 Haziran'da yayınlanan bölümünde İsveç MasterChef İkincisi Ayla Canpunar katıldı. Aslen Ankaralı olduğunu söyleyen Canpunar, en büyük hayalinin Masterchef Türkiye'de yarışmak olduğunu ifade etti.
Mehmet Şef'in 'Bugün bize ne yemek yapacaksın?' sorusunu yanıtlayan Ayla, "Sizi biraz Asya'ya doğru götürüyorum. Zeytinyağı ve tereyağ içinde karides pişireceğim. Zencefilli turşulanmış alabaş turpunu dondurdum, çiçek gibi form yaptım. Biraz ferah olmasını sağlayacağım" cevabını verdi.
Danilo şef, "Yaptığın tabak benim için ilk elemedeki en iyi tabak. Lezzetli, aşamalı, düşünceli, hiçbir şey fazla değildi hiçbir şey az değildi. Her şey doğruydu. İnanılmaz güzel bir başlangıç" yorumunu yaptı.
Ayla'ya kötü haberi olduğunu belirten Somer şef, "Kaşığı kaçırdın" dedi. Somer şef ayrıca şu ifadeleri kullandı:
"Eğer o karidesin bir tık daha pişseydi, olacaktı. Bizim için kaşık şu demek; bizim bu tabağa söyleyecek hiçbir sözümüz yok demek. Herhangi bir yorumda ama varsa kaşık yok ama o karidesin bir tık fazla pişmesi haricinde üst düzey, harika, mükemmel, lezzetli, dengeli, uyumlu. Aklına ne geliyorsa o kadar başarılı bir tabak yaptın. Seni tebrik ediyorum. Burada yediğim en iyi başlangıç tabağı diyebilirim."