Mauro Icardi ile boşanacakları iddia edilmişti! Wanda Nara sessizliğini bozdu
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara için büyük bir iddia ortaya atıldı. Ünlü çiftin boşanacakları öne sürüldü.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi (30), Arjantin’de eğlence dünyasının aranan bir figürü olan Wanda Nara (37) ile 2014'te aşk yaşamaya başlamıştı.
Icardi ile ilk tanıştığında Maxi Lopez ile evli olan ve üç çocuk doğuran Nara, daha sonra Lopez'den boşanarak çocuklarının velayetini almıştı. Boşanmanın ardından ünlü futbolcuyla ilişkisi başlayan Wanda, Mauro'dan iki çocuk sahibi daha olmuştu.
Ünlü çift bir iddia ile gündeme geldi. Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, Arjantinli yıldızı Instagram'da takip etmeyi bıraktı. Ünlü ismin bu hamlesi Arjantin basınında boşanacakları yönünde iddiaların çıkmasına neden oldu.
America TV'nin haberine göre Wanda Nara, "Mauro'dan ayrıldım. Kişisel ve sağlık nedenleriyle bir kez daha denedim ama olmadı." açıklamasında bulunarak ayrılığı doğruladı.