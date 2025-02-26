Mauro Icardi, sevgilisi China Suarez ile İstanbul'u gezdi

Icardi, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü futbolcu, paylaştığı karelere şu notu düştü; "İstanbul, Boğaziçi'nin dalgaları kıyılarında birbirimize sarılırken bize aşk vaatleri fısıldasın. Tarihin ve sihrin iç içe geçtiği bir şehir; bir parçam her zaman ait olacak."