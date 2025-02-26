Mauro Icardi, sevgilisi China Suarez ile İstanbul'u gezdi
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, yeni sevgilisi China Suarez ile birlikte İstanbul'un tarihi yerlerini gezdi. İstanbul turuna çıkan China Suarez ve İcardi tanınmamak için maske takmayı tercih etti.
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Eski eşi Wanda Nara ile boşanma sürecinde olan Mauro Icardi, özel hayatıyla dikkat çekmeye devam ediyor.
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Geçtiğimiz günlerde Wanda Nara, ödül almak için İstanbul'a gelirken, Mauro Icardi de sevgilisi China Suarez'i de alarak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini izlemeye gitmişti.
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Maç sonrası Mauro Icardi ve sevgilisi İstanbul'da tura çıktı. Taze aşıklar Ayasofya Camii ve Sultanahmet Camii gibi birçok tarihi mekânı ziyaret etti.
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Icardi, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü futbolcu, paylaştığı karelere şu notu düştü; "İstanbul, Boğaziçi'nin dalgaları kıyılarında birbirimize sarılırken bize aşk vaatleri fısıldasın. Tarihin ve sihrin iç içe geçtiği bir şehir; bir parçam her zaman ait olacak."