Anasayfa Magazin Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suarez'den, Galatasaray formalı paylaşım: "Aşkın olayım"
Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suarez'den, Galatasaray formalı paylaşım: "Aşkın olayım"
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, özel hayatıyla gündem olmaya devam ediyor. Yıldız golcü, yeni sevgilisi China Suarez'in Galatasaray formalı fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
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Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Wanda Nara ile yaşadığı olaylı boşanma sürecinin ardından Arjantinli oyuncu, China Suarez ile yaşadığı aşkı sosyal medya paylaşımlarıyla duyurmuştu.
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China Suarez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Icardi ile aşkını sık sık gözler önüne seriyor.
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Son olarak, Galatasaray formasını giydiği bir paylaşım yaparak sarı-kırmızı renkler eşliğinde takımın 'yeni yengesi' olduğunu adeta ilan etti.
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Suarez, paylaşımına Mauro Icardi ile özdeşleşen ve Simge Sağın’ın seslendirdiği 'Aşkın Olayım' şarkısını da ekledi.