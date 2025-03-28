Megan Fox, 4. çocuğunu kucağına aldı
Hollywood’un ünlü oyuncularından Megan Fox, dördüncü kez anne oldu. Ünlü rapçi Machine Gun Kelly, baba olmanın heyecanını sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla duyurdu.
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Megan Fox, hem oyunculuğu hem de özel hayatıyla yıllardır gündemden düşmeyen isimlerden biri.
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Hollywood’un ünlü oyuncularından Megan Fox, dördüncü kez anne oldu. 38 yaşındaki Fox, Machine Gun Kelly ile ilk ortak çocukları olan kızlarını kucağına aldı.
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Ünlü rapçi Machine Gun Kelly, baba olmanın heyecanını sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla duyurdu. Minik bebeğinin elini tutarak parmaklarını okşadığı siyah - beyaz bir videoyu takipçileriyle paylaşan Kelly, gönderisine "Sonunda burada! Küçük göksel tohumumuz. 3/27/25" notunu düştü.
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Fox ve Kelly 2022 yılında nişanlandı ancak 2023 yılında kısa süreli bir ayrılık yaşayan ünlü çift, yeniden bir araya gelmişti.
Çift, geçtiğimiz kasım ayında yine ayrıldıklarını açıklamıştı.