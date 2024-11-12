Megan Fox dördüncü kez anne oluyor
Dünyaca ünlü ABD'li yıldız Megan Fox, sosyal medya üzerinden hamile olduğunu duyurdu.
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Hollywood yıldızı Megan Fox, geçtiğimiz aylarda ayrılıp barıştığı ünlü rapçi Machine Gun Kelly'den hamile olduğunu duyurdu.
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Hamilelik testinin pozitif olduğu kareyi ekleyen 38 yaşındaki oyuncu, hamile olduğunu gösteren bir fotoğrafı da paylaşarak nişanlısı Kelly’yi etiketlemeyi ihmal etmedi.
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Dördüncü kez hamile olduğunu açıklayan Fox’un eski eşi Brian Austin Green’den 12 yaşında, 10 yaşında ve 8 yaşında üç oğlu var. Kelly’nin ise 15 yaşında bir kızı bulunuyor.
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Megan Fox ve nişanlısı Machine Gun Kelly Ocak 2022’de nişanlandıklarını açıklamıştı.