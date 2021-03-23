Megan Markle'ın '3 gün önce evlendik' sözüne yanıt geldi

ABD'li sunucu Oprah Winfrey'ye kapsamlı bir röportaj veren çiftin Kraliyet Ailesi'yle ilgili sözleri ülkede geniş yankı buldu. Meghan Markle'ın "Aslında düğün günümüzden 3 gün önce gizlice evlenmiştik'' sözleri de çok konuşulanlar arasına girmişti.

İNGİLİZ NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN CEVAP GELDİ

İki taraf arasındaki gerilim sürerken çiftin "Aslında düğün günümüzden 3 gün önce gizlice evlenmiştik" açıklamalarına da cevap gecikmedi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, İngiliz Nüfus Müdürlüğü, bu iddialara belgelerle yanıt verdi. Nüfus Müdürlüğü'nden alınan resmi belge örneğine göre Windsor Kalesi'nde 19 Mayıs 2018 tarihinde evlenen çiftin, bu tarihten önce evlendiklerine dair herhangi bir resmi belgesi bulunmuyor.

NİKAH MEMURU MEGHAN'I SUÇLADI: AKLI KARIŞMIŞ

Resmi belgenin fotoğraflarının yayınlanmasının ardından The Sun gazetesine konuşan, Prens Harry ve Meghan Markle'on resmi evlilik belgesini düzenleyen isim olan Stephen Borton, yaptığı açıklamada "Meghan'ın kafasının karışmış olduğunu" düşündüğünü söyledi.

Borton, asıl nikahın kendisini de imzasının bulunduğu 19 Mayıs tarihinde gerçekleştiğini söyleyerek Meghan Markle'ın açıklamalarını yalanlamış oluyor.

OLAY YARATAN RÖPORTAJDA 'IRKÇILIK' GÜNDEME GELMİŞTİ

Markle'ın,"ilk hamileliğimde ten renginden endişe edildiği için doğacak bebeğime kraliyet unvanı verilmesini istemediler" sözleriyle ilk olarak ırkçılık suçlamalarının hedefi haline gelen Kraliyet Ailesi, Kraliyet gelininin Buckingham Sarayı içinde yalnız bırakılmasının ardından intiharı bile düşündüğü iddialarıyla da gündeme oturmuştu.

Saray yetkilileri, yaptıkları resmi açıklama bu iddiaları reddetmiş, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, ırkçılık iddialarıyla bizzat ilgileneceğini açıklamıştı. Prens Harry'nin ağabeyi Prens William da bu sözleri karşısında sessiz kalmamış ve "Biz ırkçı bir aile değiliz" yanıtını vermişti.

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