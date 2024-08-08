Megastar Tarkan havlusunu hayranlarına attı: Merak etmeyin terim mis gibi kokuyor
Samsun'da hayranlarıyla bir araya gelen Tarkan, konser esnasında defalarca terini sildiği havluyu hayranlarına attı. Ünlü şarkıcı "Merak etmeyin terim mis gibi kokuyor" dedi.
1 / 4
Samsun'da düzenlenen müzik festivalinde rap müziğin öncülerinden Ceza ve Türkiye'nin Megastarı Tarkan sahneye çıkarak Samsunlulara unutulmaz bir gece yaşattı.
2 / 4
Megastar Tarkan defalarca terini sildiği havluyu seyirciye atarak ilginç anlar da yaşattı. Ön taraftaki seyirciyle diyalog kuran Tarkan o anlarda, “Merak etmeyin terim mis gibi kokuyor. Yine de tersiz verebilirim isterseniz. Tertemiz bir tane” dedi.
3 / 4
Seyircinin cevabı duyulmazken, “Havlu kalmadı kız” diye sözlerine devam eden Tarkan, bu sözlerin ardından terli havluyu seyirciye attı. Seyirciler havluyu yakalamak için birbirleriyle yarıştı.
4 / 4