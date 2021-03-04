Kraliyet Ailesi'nde çatlak büyüyor: Meghan'dan ilginç sözler var

BBCTürkçe'nin haberine göre, İngiltere Kraliyet ailesi ile, Kraliçe İkinci Elizabeth'in torunu Prens Harry'nin eşi Sussex Düşesi Meghan Markle arasındaki çatışma iyice sertleşmiş görünüyor. Markle, Saray kendileri hakkında "sürekli yalan haber üretmeye devam ederse",kendisi ve Prens Harry'nin de sessiz kalmasının beklenemeyeceğini söyledi. BBC Kraliyet Muhabiri Jonny Dymond son gelişmeleri, Sussex Dük ve Düşesi ile Saray arasında "Bıçaklar çekildi" diye yorumluyor.

Amerikalı ünlü televizyon sunucusu Oprah Winfrey'in şovuna konuk olan Harry ve Meghan'ın ABD'de Pazar, İngiltere'de Pazartesi günü yayımlanacak olan söyleşisi büyük merakla bekleniyor.

BBC'nin haberine göre söyleşiden bugün yayımlanan bir klipte, Meghan Markle'a, Saray'ın, onlar hakkında "kendi gerçeklerini anlatmasına" göstereceği tepki hakkındaki hissiyatı soruluyor.

Markle bu soruya "Bir şeyleri kaybetme riski varsa ... zaten çok şey kaybedildi" diye cevap veriyor.

Söyleşinin yayımlanacağı Amerikan CBS televizyonu tarafından daha önce yayınlanan bir klipte de Prens Harry Meghan'ın, annesi Galler Prensesi Diana ile benzer bir muameleye maruz kaldığını söylüyordu.

Oprah söyleşisinde neler var?

Hafta sonunda yayımlanacak olan Oprah Winfrey söyleşisinde Prens Harry ile eşi Meghan Markle'ın, görevlerinden çekilip Kuzey Amerika'ya göçmeden önce Kraliyet Ailesi içerisinde yaşadıklarıyla ilgili bir çok detayın yer alması bekleniyor.

CBS televizyonu tarafından yayınlanan 30 saniyelik tanıtım klibinde, Winfrey Düşes'e "Sarayın sizin bugün gerçekleri anlattığınızı duyacak olması konusunda neler hissediyorsunuz?" diye soruyor.

Meghan Markle da "Şirket (Konuşma dilinde Saray'ı kastederek) hakkımızda sürekli yalan haber üretilmesinde aktif bir rol oynuyorsa, bunca zaman sonra, bizden hala nasıl sessiz olmamızı bekleyebilirler, bilmiyorum" diye yanıt veriyor.

Sussex Dükü ve Düşesi Harry ve Meghan Markle, 2020 yılının Mart ayında Kraliyet'in üst düzey mensuplarının üstlendiği görevlerinden çekildiler ve şu anda ABD'nin California eyaletinde yaşıyorlar.

Bir yıl sonra Saray da, Dük ve Düşes'in Kraliyet görevlerinden çekilişinin kesinleştiğini, artık geri dönmeyeceklerini açıklamıştı.

'Kişiliğine saldırı'

Meghan Markle hakkında, Saray personeline kötü muamele ettiği iddiaları, Oprah Winfrey ile yapılan mülakatın duyulmasından sonra yayımlandı.

İngiliz Times gazetesinde Çarşamba günü yayımlanan habere göre Düşes hakkındaki iddialar 2018 yılının Ekim ayında gündeme geldi.

'Bıçaklar çekildi'

BBC Kraliyet Muhabiri Jonny Diamond:

Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın eleştirilerini, nefret ettikleri İngiltere medyasıyla sınırlı tutacağını düşünenler yanıldı.

"Şirket", yani Kraliyet ailesi ve çalışanlarının da Dük ve Düşes'in hedefinde olduğu açık.

Olay, doğrudan Meghan Markle ve daha hafif düzeyde Prens Harry'ye yönelik personele zorbalık iddialarıyla bağlantılı değil. Bu iddialar, Oprah ile yaptıkları söyleşi kaydedildikten sonra gündeme geldi. Ama çift bu iddiaların, Saray'daki bazı kişilerin kendilerine karşı bir faaliyet içinde olduğunun bir örneği olduğunu düşünüyor.

Harry ve Meghan çiftinin, Saray'ın kendileri hakkında tam olarak hangi "yalan haberleri" ürettiğine inandıklarını, mülakatın tamamı yayımlandığı zaman öğreneceğiz.

Çiftin şiddetle reddettikleri, personele zorbalık ve kötü muamele iddaları ise soruşturuluyor.

Fakat, kesin olan bir şey var ki, 'Bıçaklar çekildi' ve Sussex Dükü ve Düşesi, hikayelerini kendi yönlerinden anlatırken, aile ilişkilerini de sakınmadılar.

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