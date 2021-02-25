Prens Harry ve Meghan'ın ayrılık kararını destekleyen bir Prenses var

Sussex Dükü ve Düşesi artık Kraliyet görevlerine geri dönmeyeceklerini resmi olarak açıklamıştı. İngiliz basınına yansıyan haberlere göre Prens William kardeşi Prens Harry’nin büyükanneleri Kraliçe Elizabeth’e karşı tavrını “aşağılayıcı ve saygısızca” buluyor.

Öte yandan ülkede eleştirenler olsa da Kraliyet görevlerinden ayrılıp Kalifornia'ya taşıyan çifte bir destek var. Independent'ın haberine göre Prenses Anne İngiliz medyasının "Megxit" diye adlandırdığı olaya için daha önce destek açıklamasında bulunmuştu. Geçen yıl nisanda Vanity Fair'e konuşan Anne, kararın çift için işleri muhtemelen "kolaylaştıracağını" söylemişti.

Prenses, "Bunun onlar açısından muhtemelen daha kolay olduğuna inanıyorum. Birçok kişinin unvan sahibi olmanın dezavantajları olduğunu savunacağını düşünüyorum. Bu yüzden yapılacak doğru şey muhtemelen buydu" demişti.

Habere göre Prenses Anne, kraliyet geleneğini bozarak kendi çocukları Peter Phillips ve Zara Tindall için majesteleri unvanını almayı reddetmişti.

Anne bu ay evinden dikkat çeken bir fotoğrafın da paylaşılmasına izin vermişti.

Kraliyet ailesinin resmi Twitter hesabı, Prenses Anne ve eşi Koramiral Sir Tim Laurence'ın İngiltere'yle İskoçya arasındaki ragbi karşılaşmasını seyrettiği bir fotoğraf paylaştı. Haberde, oldukça 'normal' görünen oturma odasındaki dikkat çeken detaylar yer alıyor: Fotoğrafın sol üstünde Anne'le kızı Zara'nın bebekliğinin yer aldığı, en büyük çocuğu Peter'ın da görülebildiği siyah beyaz bir portre seçilebiliyor.