Prens Harry'den Kraliyet yorumu: Akıl sağlığımı mahvediyordu!

Attıkları her adımla adeta olay olan Prens Harry ve Meghan Markle çifti Amerika'ya yerleşmeye karar vermiş, ardından da Kraliyet görevlerine geri dönmeyeceklerini resmileştirmişlerdi.

Yaşanan bu olaylar sonrası Prens Harry ve Meghan Markle çifti, sessiz kalmamaya devam ediyor.

''AKIL SAĞLIĞIMI YOK EDİYORDU''

ABD’ye yerleşme kararıyla ilgili konuşan Harry, “Bu hiçbir zaman bir şeyleri bırakmak ya da kaçmak değildi. Buna geri çekilmek diyebiliriz. Birçok kişinin görebildiği gibi çok zor bir çevre. İngiliz basınının da nasıl olabildiğini hepimiz biliyoruz ve bu benim akıl sağlığımı yok ediyordu. Bunun zehirli bir şey olduğunu düşünüyordum. Ben de her koca ve babanın yapacağını yaptım. Ailemi oradan çıkarmam gerekiyordu” dedi.

OPRAH RÖPORTAJI 7 MART'TA

Prens Harry ve Meghan Markle, İngiliz kamuoyunda çok konuşulacak bir olaya imza atmışlardı. ABD’li ünlü televizyon sunucu Oprah Winfrey’le özel bir röportaj gerçekleştiren çift, Kraliyet ailesiyle yaşadıklarını, evlilikleri ve ABD’deki yaşamlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. 90 dakikalık programın 7 Mart’ta yayınlanması bekleniyor.

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