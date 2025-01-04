Meghan Markle, Netflix programı ‘With Love, Meghan’ ile izleyici karşısına çıkacak

43 yaşındaki Sussex Düşesi Meghan Markle, "meghan" adıyla Instagram hesabını yeniden açarak herkesi şaşırtmıştı. Markle’ın Instagram’a yeniden dönmesinin hemen ardından Netflix programında yer alacağı duyuruldu.

"With Love, Meghan" 15 Ocak'ta yayınlanmaya başlayacak. Oyuncu Mindy Kaling ve eski Suits yıldızı Abigail Spencer gibi ünlü isimleri programında ağırlayacak ve birlikte yemek yapacaklar. Program sekiz adet 30 dakikalık bölümden oluşuyor.

Yayınlanan fragmanda Meghan, pastayı ahududularla süslüyor ve arı kovanlarından bal topluyor. Program yemek yapma, çiçek alışverişi, eğlenceli arkadaş buluşmaları gibi günlük anların keyfini çıkarmayı teşvik ediyor. Meghan'ın eşi Prens Harry de kısa bir sahneyle dizide yer alıyor.

Fragmanı yeni Instagram hesabından paylaşan Meghan Markle şunları yazdı: "Bunu sizinle paylaşmaktan çok heyecan duydum! Umarım siz de diziyi benim yapımını sevdiğim kadar seversiniz. Hepinize harika bir yeni yıl diliyorum! Muhteşem ekibimize teşekkürler @netflix. Destek ve eğlence için minnettarız! Her zamanki gibi, Meghan."

Daily Mail'in haberine göre, görüntülerde Markle'ın evi sanılan malikane aslında kiralık ve Markle malikaneyi 5 milyon dolara programı çekmek için kiraladı.

Programın tanıtımında Markle "Bazı küçük ipuçları ve püf noktaları paylaşacağım. Bu program, arkadaşlarla bağlantı kurmakla ilgili olacak. Bunu ilk kez birlikte yapıyor olmamız harika. Yeni arkadaşlar edinmek... ve sadece öğrenmek" ifadelerini kullanıyor.

"Mükemmelliğin peşinde değiliz. Mutluluğun peşindeyiz. Tamamen doğru yapmak için tamamen yanlış yapmalıyım" diyen Markle'ın yanlışlıkla gözüne limon suyu sıkmasından, taze pişmiş yiyecekleri tabaktan düşürmesine kadar birçok an fragmanda görülüyor.

"With Love, Meghan", Sussex Düşesi'nin ilk sunuculuk deneyimi olacak.

With love, Meghan fragman