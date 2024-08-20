Mehmet Ali Erbil: Gülseren’in ailesi benimle birlikte olduğu için görüşmüyor
Modacı Pınar Kerimoğlu‘nun YouTube kanalının bu haftaki konuğu şovmen Mehmet Ali Erbil ve genç sevgilisi Gülseren Ceylan oldu. İkilinin ilişkileri hakkındaki açıklamaları gündem oldu.
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile sevgilisi Gülseren Ceylan'ın aşkı gündemden düşmüyor. Yaklaşık 1 yıldır ilişki yaşayan Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan, son olarak Pınar Kerimoğlu’nun YouTube programına konuk oldu. İkilinin ilişkileri hakkındaki açıklamaları gündem oldu.
İlk defa bir kadın ile imam nikahı ile evlendiğini söyleyen Erbil, "Zaten evli gibiyiz her şey çok güzel gidiyor. Gülseren istedi nikah olmasını ben de tamam dedim nikahı yaptık" şeklinde konuştu.
Erbil, sevgilisinin ailesi ile de aralarının bozuk olduğunu ve bu yüzden hiç bir araya gelip tanışamadıklarını söyledi. Şovmen, “Gülseren'in ailesi ile tanışmadım çünkü bizim ilişkimiz başladıktan sonra onlar konuşmamaya başladılar, biz evlensek bile onlar Gülseren ile barışmazlar. O yüzden hiç tanışmaya da gerek kalmadı” şeklinde konuştu.
Soruları samimiyetle yanıtlayan Erbil, sevgilisi Gülseren Ceylan’ın evde bulunan masörünü işten çıkarttığını da söyledi. Konu ile ilgili konuşan Ceylan, "Benden masaj istesin yanımdayken başkasının ona dokunmasına masaj yapmasına sinir oluyorum. Evde çalışan masörler vardı hepsini kovdurttum. Ben kendim ayaklarına masaj yapıyorum" şeklinde konuştu.