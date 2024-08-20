Mehmet Ali Erbil: Gülseren’in ailesi benimle birlikte olduğu için görüşmüyor

Erbil, sevgilisinin ailesi ile de aralarının bozuk olduğunu ve bu yüzden hiç bir araya gelip tanışamadıklarını söyledi. Şovmen, “Gülseren'in ailesi ile tanışmadım çünkü bizim ilişkimiz başladıktan sonra onlar konuşmamaya başladılar, biz evlensek bile onlar Gülseren ile barışmazlar. O yüzden hiç tanışmaya da gerek kalmadı” şeklinde konuştu.