Mehmet Ali Erbil'den Yasmin'e: Saygı duyacak ve kabullenecek
Kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile yaşadığı aşk nedeniyle çocuklarından tepki gören Mehmet Ali Erbil, bunu evlatlarının kabullenmesi gerektiğini net bir şekilde dile getirdi.
'Hep Yek Loto' filmi için sevgilisi Gülseren Ceylan ile kamera karşısına geçen Mehmet Ali Erbil, gazetecilerin sorularını yanıtladı."ONUN İLİŞKİSİNE SAYGI DUYUYORUM"
Kızı Yasmin Erbil'in, "Babamın evlenmesini istemiyorum" sözlerine komedyen, "Kendi psikolojisiyle öyle yaklaşıyor. Babasına karşı gelmiş değil. Eninde sonunda ben ne dersem babası olduğum için saygı duyacak ve kabullenecek. Ben de onun ilişkisine saygı duyuyorum. Modern bir aileyiz ama bazı şeylerde tutucuyuz. Annesi çok iyi yetişirdi. Anne-baba ünlüyse avantaj gibi görünüyor ama aslında dezavantaj oluyor çocuk için..." açıklamasını yaptı.
"EVDE O NE DERSE O OLUYOR"
Ceylan, "Mehmet Ali Bey evde nasıl?" sorusuna, "Kuzu... Evde o ne derse o oluyor. Biraz baskın" cevabını verirken komedyen, "Bir günün onun bir gün benim söylediğim olur. Herkesin psikolojisine göre. Gece uyku problemim var. Gece uyumadığım zaman sabahları atmosfer benim için zor geçiyor. Anlayışlı olmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.
"SAYGI DUYACAK VE KABULLENECEK"
Kızı Yasmin Erbil'in, "Babamın evlenmesini istemiyorum" sözlerine komedyen, "Kendi psikolojisiyle öyle yaklaşıyor. Babasına karşı gelmiş değil. Eninde sonunda ben ne dersem babası olduğum için saygı duyacak ve kabullenecek. Ben de onun ilişkisine saygı duyuyorum. Modern bir aileyiz ama bazı şeylerde tutucuyuz. Annesi çok iyi yetişirdi. Anne-baba ünlüyse avantaj gibi görünüyor ama aslında dezavantaj oluyor çocuk için..." açıklamasını yaptı.
"BOŞLUĞUNA DENK GELİYOR"
Komedyen, "Gülseren Hanım ile Yasmin Hanım'ın ilişkisi nasıl?" sorusuna, "Doğum gününde bir kere gördüler. Diğer büyük kızım torunumla haftada bir geliyor. Oğlumla iyi, yaşları birbirine yakın olduğu için... Onun dışında yaramaz bir şey yok. Yasmin röportajlarda boşluğuna denk geliyor ve içindekileri birden bire döküyor genç olduğundan" dedi.