Mehmet Ali Erbil'den Yasmin'e: Saygı duyacak ve kabullenecek

'Hep Yek Loto' filmi için sevgilisi Gülseren Ceylan ile kamera karşısına geçen Mehmet Ali Erbil, gazetecilerin sorularını yanıtladı."ONUN İLİŞKİSİNE SAYGI DUYUYORUM"

Kızı Yasmin Erbil'in, "Babamın evlenmesini istemiyorum" sözlerine komedyen, "Kendi psikolojisiyle öyle yaklaşıyor. Babasına karşı gelmiş değil. Eninde sonunda ben ne dersem babası olduğum için saygı duyacak ve kabullenecek. Ben de onun ilişkisine saygı duyuyorum. Modern bir aileyiz ama bazı şeylerde tutucuyuz. Annesi çok iyi yetişirdi. Anne-baba ünlüyse avantaj gibi görünüyor ama aslında dezavantaj oluyor çocuk için..." açıklamasını yaptı.