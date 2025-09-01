Mehmet Ali Erbil'in eşi Gülseren Ceylan'dan yeni düğün kareleri

68 yaşındaki şovmen Mehmet Ali Erbil, 26 yaşındaki Gülseren Ceylan ile geçtiğimiz günlerde evlendi. Ünlül çiftten Ceylan, düğünden yeni kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Uzun süredir fırtınalı bir ilişki yaşayan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan, 28 Ağustos'ta sade bir törenle evlendi.

Erbil'in Yeniköy'deki evinde gerçekleşen nikâhta çiftin yakın dostları da yer aldı.

Nikâhın ardından gazetecilere konuşan Erbil, nikâh şahidi olarak belirlediği Serdar Ortaç'ın törene katılmadığını belirterek sitem etti. Erbil, "Uyuyakalmış nikâha yetişemedi. Maneviyatı yok. Hayatı boyunca yalnız kalacak" diyerek dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Yeni evliliğiyle birlikte sosyal medyada Gülseren Erbil adıyla yeni bir hesap açan Gülseren Ceylan, düğün fotoğraflarını ilk kez paylaştı.