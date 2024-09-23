Mehmet Aslantuğ, Arzum Onan'ın yeni ilişkisi hakkında konuştu: İlk bana söyledi

50 yaşındaki Arzum Onan, boşandıktan yaklaşık bir yıl sonra; ABD'de yaşayan Orkan Özkan ile yeni bir birlikteliğe başladı. Onan, oğlu Can nedeniyle İstanbul'da, Orkan Özkan ise hem işi hem de önceki evliliğinden dünyaya gelen iki kızı nedeniyle Kaliforniya'da yaşıyor.