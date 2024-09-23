Mehmet Aslantuğ, Arzum Onan'ın yeni ilişkisi hakkında konuştu: İlk bana söyledi

Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliklerini bir yıl önce bitiren Arzum Onan, yeni sevgilisi hakkında ilk kez konuştu.

Elele Online

Elele Online
1 / 4
Mehmet Aslantuğ, Arzum Onan'ın yeni ilişkisi hakkında konuştu: İlk bana söyledi - Resim : 1

1996 yılından bu yana mutlu bir beraberlikleri olan Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ, geçtiğimiz yıl 29 Mayıs'ta anlaşmalı olarak boşanarak adliyeden el ele çıkmışlardı.

2 / 4
Mehmet Aslantuğ, Arzum Onan'ın yeni ilişkisi hakkında konuştu: İlk bana söyledi - Resim : 2

50 yaşındaki Arzum Onan, boşandıktan yaklaşık bir yıl sonra; ABD'de yaşayan Orkan Özkan ile yeni bir birlikteliğe başladı. Onan, oğlu Can nedeniyle İstanbul'da, Orkan Özkan ise hem işi hem de önceki evliliğinden dünyaya gelen iki kızı nedeniyle Kaliforniya'da yaşıyor.

3 / 4
Mehmet Aslantuğ, Arzum Onan'ın yeni ilişkisi hakkında konuştu: İlk bana söyledi - Resim : 3

Muhabir Online'a konuşan Arzum Onan, "Her şey yolunda çok şükür" dedi. Onan, evlilik sorularına karşılık ise "Yok öyle bir şey" yanıtını verdi. 

4 / 4
Mehmet Aslantuğ, Arzum Onan'ın yeni ilişkisi hakkında konuştu: İlk bana söyledi - Resim : 4

Aslantuğ'a ise eski eşi Arzum Onan'ın yeni birlikteliği soruldu. Aslantuğ "Var evet, Arzum ilk bana açıkladı zaten" dedi. Mehmet Aslantuğ, "Hayatımda biri yok, olursa açıklarım" dedi.