Mehmet Aslantuğ, Arzum Onan'ın yeni ilişkisi hakkında konuştu: İlk bana söyledi
Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliklerini bir yıl önce bitiren Arzum Onan, yeni sevgilisi hakkında ilk kez konuştu.
1996 yılından bu yana mutlu bir beraberlikleri olan Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ, geçtiğimiz yıl 29 Mayıs'ta anlaşmalı olarak boşanarak adliyeden el ele çıkmışlardı.
50 yaşındaki Arzum Onan, boşandıktan yaklaşık bir yıl sonra; ABD'de yaşayan Orkan Özkan ile yeni bir birlikteliğe başladı. Onan, oğlu Can nedeniyle İstanbul'da, Orkan Özkan ise hem işi hem de önceki evliliğinden dünyaya gelen iki kızı nedeniyle Kaliforniya'da yaşıyor.
Muhabir Online'a konuşan Arzum Onan, "Her şey yolunda çok şükür" dedi. Onan, evlilik sorularına karşılık ise "Yok öyle bir şey" yanıtını verdi.
Aslantuğ'a ise eski eşi Arzum Onan'ın yeni birlikteliği soruldu. Aslantuğ "Var evet, Arzum ilk bana açıkladı zaten" dedi. Mehmet Aslantuğ, "Hayatımda biri yok, olursa açıklarım" dedi.