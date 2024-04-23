Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın oğlu Can Aslantuğ sevgilisinin doğum gününü kutladı! Görenler Arzum Onan'a benzetti
Lal Gümüşçüoğlu'nun doğum gününü kutlayan Can Aslantuğ, aşk pozlarını sosyal medya hesabında yayınladı. Gümüşçüoğlu'nu görenler Arzum Onan'a benzetti...
Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ, 27 yıllık evliliklerini geçtiğimiz mayıs ayında tek celsede bitirmişti. Ancak magazin dünyasının sevilen isimleri el ele girdikleri mahkemeden boşandıktan sonra yine el ele çıkan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un o hareketleri çok konuşulmuştu.
Bir süredir Lal Gümüşçüoğlu ile aşk yaşayan Can Aslantuğ, sosyal medya hesaplarında sıkça aşk pozlarını paylaşıyor. Can Aslantuğ ve Lal Gümüşçüoğlu'nun aşka pozlarına bir yenisi daha eklendi.
Can Aslantuğ sevgilisinin doğum gününü aşk pozlarıyla kutladı. Lal Gümüşçüoğlu'nu görenler doğallığı ve güzelliği ile Arzum Onan'a benzetti.
Arzum Onan, bayramı Bodrum'da oğlu Can Aslantuğ ve müstakbel gelini Lal Gümüşçüoğlu ile kutlamıştı. O anları "Bayramın ilk gününden beri “hadi ama bir fotograf çekelim” sonuncunda elimizde olanlarla nice güzel bayramlar dileriz." notuyla paylaşmıştı.