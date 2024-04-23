Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın oğlu Can Aslantuğ sevgilisinin doğum gününü kutladı! Görenler Arzum Onan'a benzetti

Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ, 27 yıllık evliliklerini geçtiğimiz mayıs ayında tek celsede bitirmişti. Ancak magazin dünyasının sevilen isimleri el ele girdikleri mahkemeden boşandıktan sonra yine el ele çıkan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un o hareketleri çok konuşulmuştu.