Mehmet Esen’le Arzu Yanardağ birlikte: 20 yıllık arkadaşlık aşka dönüştü

Ünlü oyuncu Arzu Yanardağ ile ünlü tiyatrocu Mehmet Esen'in 20 yıllık arkadaşlığı aşka dönüştü.

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Mehmet Esen’le Arzu Yanardağ birlikte: 20 yıllık arkadaşlık aşka dönüştü - Resim : 1

2006 yılında Ali Serter ile evlenip boşanan, 2008 yılında Serhat Türkan ile evlenen ve 3 yıl sonra yollarını ayıran Arzu Yanardağ, uzun süredir yalnızdı. 

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Mehmet Esen’le Arzu Yanardağ birlikte: 20 yıllık arkadaşlık aşka dönüştü - Resim : 2

Ali Serter'den Alara Maya Serter adında bir kızı bulunan Arzu Yanardağ, son yıllarda tiyatroya ağırlık vermişti.

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Mehmet Esen’le Arzu Yanardağ birlikte: 20 yıllık arkadaşlık aşka dönüştü - Resim : 3

20 yıl önce tanışan, oyunculuk kariyerlerinde de zaman zaman yolları kesişen ve aynı tiyatro oyunlarında rol alan Mehmet Esen (66) ile Arzu Yanardağ (46) aşk yaşamaya başladı.

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Mehmet Esen’le Arzu Yanardağ birlikte: 20 yıllık arkadaşlık aşka dönüştü - Resim : 4

'SANKİ DOĞDUĞUMUZDAN BERİ BİRLİKTE GİBİYİZ'

Esen, sürpriz ilişki için “Biz aslında çok eski arkadaşız. O kadar çok ortak arkadaşımız ve anımız var ki, sanki doğduğumuzdan beri birlikte gibiyiz” dedi. Geçtiğimiz günlerde birlikte Bozcaada’ya giden sevgililer, şimdilerde de Bodrum’da tatil yapıyor.