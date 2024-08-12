Mehmet Esen’le Arzu Yanardağ birlikte: 20 yıllık arkadaşlık aşka dönüştü

'SANKİ DOĞDUĞUMUZDAN BERİ BİRLİKTE GİBİYİZ'

Esen, sürpriz ilişki için “Biz aslında çok eski arkadaşız. O kadar çok ortak arkadaşımız ve anımız var ki, sanki doğduğumuzdan beri birlikte gibiyiz” dedi. Geçtiğimiz günlerde birlikte Bozcaada’ya giden sevgililer, şimdilerde de Bodrum’da tatil yapıyor.