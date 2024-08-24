Mehmet Şef 'MasterChef' yarışmacılarını uyardı: 'Burası kreş değil, kendinize gelin'
MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yedeklere seçilen yarışmacılar ana kadroya girmek için mücadele etti. Mehmet Şef, tadım yaparken "Biraz moralinizi bozmamak için ve motivasyon amaçlı daha çok 'aferin çocuklar' gibi gidiyoruz. Kendinize gelin. Burası çocuk kreşi falan değil" dedi.
MasterChef Türkiye'de dün akşam yedek yarışmacılar ana kadroya girebilmek için mücadele etti. Şefler, yarışmacılardan ilk etapta sufle yapmasını istedi.
Yarışmacıların yaptıkları sufleleri tadarken duyduklarına sinirlenen Mehmet Şef, "Şeflerimin de müsadesiyle bir iki kelime etmek istiyorum. Siz daha ana kadroya girmediniz, yedeklerdesiniz. Biraz moralinizi bozmamak için ve motivasyon amaçlı daha çok 'aferin çocuklar' gibi gidiyoruz. Kendinize gelin. Yarışmacılardan biri tutmuş koca bir süzgeçle pudra şekeri koyacağım diye uğraşıyor. Bir tanesi tutmuş gastronom küvetten kaşık veriyor. Burası çocuk kreşi falan değil. Kendinize gelin. Siz de bizim özenle seçtiğimiz yarışmacılardansınız. Ana kadroya çıkma esnasında motivasyonunuz bozulmasın diye biraz daha böyle üsten geçiyoruz. Bizim üçümüzün de ters tarafını bilen bilir. Kendinize gelin. Yoksa sizin istediğiniz şekilde cevap vermeyi biliriz.
İkinci tura geçebilen yarışmacılar sırasız bir şekilde; Akın, Bera, Ensar, Bartu ve Adel oldu.
İkinci etapta ise yarışmacılardan keçi peyniri ile yaratıcılık tabağı yapmaları istendi.
Bu hafta MasterChef Türkiye'de yedeklerden ana kadroya giren yarışmacı Akın Kızıltaş oldu.