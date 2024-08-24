Mehmet Şef 'MasterChef' yarışmacılarını uyardı: 'Burası kreş değil, kendinize gelin'

Yarışmacıların yaptıkları sufleleri tadarken duyduklarına sinirlenen Mehmet Şef, "Şeflerimin de müsadesiyle bir iki kelime etmek istiyorum. Siz daha ana kadroya girmediniz, yedeklerdesiniz. Biraz moralinizi bozmamak için ve motivasyon amaçlı daha çok 'aferin çocuklar' gibi gidiyoruz. Kendinize gelin. Yarışmacılardan biri tutmuş koca bir süzgeçle pudra şekeri koyacağım diye uğraşıyor. Bir tanesi tutmuş gastronom küvetten kaşık veriyor. Burası çocuk kreşi falan değil. Kendinize gelin. Siz de bizim özenle seçtiğimiz yarışmacılardansınız. Ana kadroya çıkma esnasında motivasyonunuz bozulmasın diye biraz daha böyle üsten geçiyoruz. Bizim üçümüzün de ters tarafını bilen bilir. Kendinize gelin. Yoksa sizin istediğiniz şekilde cevap vermeyi biliriz.