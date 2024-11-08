Mehmet Yılmaz Ak: Oyunculuk için tiyatro tozu yutmaya gerek yok

'TİYATRO TOZU YUTMAYA GEREK YOK'

38 yaşındaki oyuncu, "Herkes oyuncu olabilir. Gerçek oyuncu demekte tiyatro tozu yutmaya gerek yok" diye konuştu. Kendisinin de tiyatro kökenli olduğunu söyleyen Ak, "Tiyatro kökenliyim, uygun bir zamanda tiyatro oynamayı çok istiyorum" dedi. Mehmet Yılmaz Ak'ın sözlerine meslektaşlarının ne cevap vereceği merak konusu oldu.