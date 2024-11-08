Mehmet Yılmaz Ak: Oyunculuk için tiyatro tozu yutmaya gerek yok
'Bahar' dizisinde canlandırdığı 'Timur' karakteriyle büyük beğeni toplayan Mehmet Yılmaz Ak, ‘tiyatro yapmayan oyuncu olamaz' sözlerine karşı çıktı.
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Ramo, Çukur, Yargı ve Bahar gibi birbirinden başarılı dizilerde rol alan Mehmet Yılmaz Ak, önceki gün Demet Evgar'ın 'Afife' adlı tiyatro oyununun galasına katıldı.
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Oyun öncesi habercilerle sohbet eden Mehmet Yılmaz Ak, 'tiyatro yapmayan oyuncu olamaz' klişesini karşı olduğunu dile getirdi.
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Birçok meslektaşının aksine Ak, oyunculuğun tiyatrodan geçmediğini ifade etti.
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'TİYATRO TOZU YUTMAYA GEREK YOK'
38 yaşındaki oyuncu, "Herkes oyuncu olabilir. Gerçek oyuncu demekte tiyatro tozu yutmaya gerek yok" diye konuştu. Kendisinin de tiyatro kökenli olduğunu söyleyen Ak, "Tiyatro kökenliyim, uygun bir zamanda tiyatro oynamayı çok istiyorum" dedi. Mehmet Yılmaz Ak'ın sözlerine meslektaşlarının ne cevap vereceği merak konusu oldu.