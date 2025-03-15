Melek Mosso'ya gelen mesalar çıldırttı: Hala aklım almıyor...
Ünlü şarkıcı Melek Mosso, eşi ve ailesiyle gittiği Bali tatilinden fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor. Ancak gelen mesajlar Mosso'yu adeta çileden çıkardı.
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Ünlü şarkıcı Melek Mosso ve eşi Serkan Sağdıç, Bali'de tatillerine devam ediyor. Sık sık Bali'den fotoğraflar paylaşan Melek Mosso'ya gelen mesajlar ünlü ismi çıldırttı.
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Şimdi Bali'de tatillerine devam eden çift fotoğraflarını sık sık Instagram hesabından paylaşıyor.
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Makyajsız fotoğrafını paylaştı diye mesaj kutusunun dolup taştığını söyleyen Mosso, Instagram'dan ateş püskürdü.
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'SALDIRGAN, EDEPSİZ VE ÜSTÜNÜZE VAZİFE OLMAYAN ŞEYLER'
Mosso yaptığı açıklamada, "Dün çektiğim makyajsız fotoğraf yüzünden DM kutum yargı dağıtan erkeklerle dolup taşmış. Toplum önündeki kadınlara bu şekilde saldırgan, edepsiz ve üstünüze vazife olmayan şeyleri nasıl yazdığınızı hala aklım almıyor.