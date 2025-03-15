Melek Mosso'ya gelen mesalar çıldırttı: Hala aklım almıyor...

'SALDIRGAN, EDEPSİZ VE ÜSTÜNÜZE VAZİFE OLMAYAN ŞEYLER'

Mosso yaptığı açıklamada, "Dün çektiğim makyajsız fotoğraf yüzünden DM kutum yargı dağıtan erkeklerle dolup taşmış. Toplum önündeki kadınlara bu şekilde saldırgan, edepsiz ve üstünüze vazife olmayan şeyleri nasıl yazdığınızı hala aklım almıyor.