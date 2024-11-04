Melike Şahin, Grammy listesinde yer alan ilk Türk şarkıcı oldu
Yazdığı şarkılar ve bestelerle son zamanların en iyi çıkış yapan isimlerinden biri olan Melike Şahin, "grammy.com"un prestijli Global Spin serisinde yer alan ilk Türk sanatçı oldu.
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'Bedelini Ödedim', 'Durma Yürüsene', 'Canın Beni Çekti', 'Deli Kan', 'Tutuşmuş Beraber', 'Öpmem Lâzım', 'Diva Yorgun' gibi birbirinden hit şarkıların sahibi Melike Şahin, "grammy.com"un prestijli Global Spin serisinde yer alan ilk Türk sanatçı oldu.
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Grammy editörleri tarafından titizlikle hazırlanan bu platformda, Şahin zengin müzik kültürünü global bir izleyici kitlesine tanıtıyor.
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Global Spin serisi, Coldplay ile de sahne alan Elyanna gibi yıldızların yanı sıra Fransız sanatçı GIMS gibi uluslararası üne sahip isimleri de ağırladı.
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Şahin, Global Spin performansıyla kültürlerarası müzik buluşmalarına bir yenisini daha eklerken, Türkiye’yi de temsil etme başarısı gösterdi.