Melike Şahin, Harbiye konserinde Narin için gözyaşlarını tutamadı

"SANA SORMAYACAĞIM NE ZAMAN AĞLAYIP AĞLAMAYACAĞIMI"

O anlarda seyircilerin arasından bir kişinin "Ağlama" diye seslenmesi üzerine Şahin, "Sana sormayacağım ne zaman ağlayıp ağlamayacağımı. Kimseye sormayacağım" karşılığını verdi.

Ve ünlü şarkıcı sözlerini şöyle devam ettirdi: "Kimseye sormayacağım çünkü üzgünüm ve öfkeliyim. Bir çocuğa bunu yaptıkları için öfkeliyim. Modunuzu düşürmek istemiyorum çünkü biraz bunlara ara vermek için geçirdiğimiz bir saat ama bunu yapanların da, bunu görüp sessiz kalanların da, bu dünyada da diğerinde de şimdi içimin yandığının 100 katı kadar yanmasını ümit ediyorum."