Melike Şahin, Harbiye konserinde Narin için gözyaşlarını tutamadı
Dün akşam Harbiye Açık Hava sahnesinde hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan Melike Şahin, 19 gündür aranan ve cansız bedeni bulunan Narin Güran için tepkisiz kalamadı.
Tutuşmuş Beraber, Deli Kan, Pusulam Rüzgar, Bedelini Ödedim, Diva Yorgun gibi şarkıların sahibi Melike Şahin, dün akşam Harbiye'de seyircilere unutulmaz anlar yaşattı.
21 Ağustos’ta kaybolan ve 19 gündür aranan Narin Güran’ın cansız bedeni dün sabah saatlerinde dere yatağında bulunmuştu. Harbiye Açıkhava'da sahne alan Melike Şahin, sekiz yaşındaki Narin için tepkisiz kalamadı.
Güne tüm Türkiye'yi yasa boğan minik Narin'in vefat haberiyle başladığını söyleyen Melike Şahin, yaşadığı büyük üzüntüyü dile getirirken, gözyaşlarına hakim olamadı.
"SANA SORMAYACAĞIM NE ZAMAN AĞLAYIP AĞLAMAYACAĞIMI"
O anlarda seyircilerin arasından bir kişinin "Ağlama" diye seslenmesi üzerine Şahin, "Sana sormayacağım ne zaman ağlayıp ağlamayacağımı. Kimseye sormayacağım" karşılığını verdi.
Ve ünlü şarkıcı sözlerini şöyle devam ettirdi: "Kimseye sormayacağım çünkü üzgünüm ve öfkeliyim. Bir çocuğa bunu yaptıkları için öfkeliyim. Modunuzu düşürmek istemiyorum çünkü biraz bunlara ara vermek için geçirdiğimiz bir saat ama bunu yapanların da, bunu görüp sessiz kalanların da, bu dünyada da diğerinde de şimdi içimin yandığının 100 katı kadar yanmasını ümit ediyorum."