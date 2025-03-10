Melike Şahin, şehir hayatından uzaklaşarak İzmir’de bir çiftlik satın aldı

Ünlü şarkıcı Melike Şahin, şehir hayatından uzaklaşarak doğayla iç içe bir yaşam kurdu. Şahin, İzmir'den çiftlik satın aldı.

Elele Online

Elele Online
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Melike Şahin, şehir hayatından uzaklaşarak İzmir’de bir çiftlik satın aldı - Resim : 1

Şimdilerde O Ses Türkiye jüri üyeliği yapan ünlü şarkıcı Melike Şahin özel hayatı ile de dikkat çekiyor. 

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Melike Şahin, şehir hayatından uzaklaşarak İzmir’de bir çiftlik satın aldı - Resim : 2

Melike Şahin, Sedat Arpalı ile 2023 yılında nikah masasına oturmuştu. Ünlü isim yeni bir haberle gündeme geldi. 

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Melike Şahin, şehir hayatından uzaklaşarak İzmir’de bir çiftlik satın aldı - Resim : 3

Hürriyet’ten Mehmet Üstündağ’ın haberine göre, İzmir’de bir çiftlik satın alan sanatçı Melike Şahin, eşi Sedat Arpalık ve köpeğiyle birlikte şehrin stresinden uzaklaşıyor.

 

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Melike Şahin, şehir hayatından uzaklaşarak İzmir’de bir çiftlik satın aldı - Resim : 4

Ancak İstanbul’u tamamen terk etmeyen Şahin, ‘O Ses Türkiye’ jüriliği, konserler ve projeleri için İstanbul’daki evinde kalmaya devam ediyor.