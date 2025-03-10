Melike Şahin, şehir hayatından uzaklaşarak İzmir’de bir çiftlik satın aldı
Ünlü şarkıcı Melike Şahin, şehir hayatından uzaklaşarak doğayla iç içe bir yaşam kurdu. Şahin, İzmir'den çiftlik satın aldı.
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Şimdilerde O Ses Türkiye jüri üyeliği yapan ünlü şarkıcı Melike Şahin özel hayatı ile de dikkat çekiyor.
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Melike Şahin, Sedat Arpalı ile 2023 yılında nikah masasına oturmuştu. Ünlü isim yeni bir haberle gündeme geldi.
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Hürriyet’ten Mehmet Üstündağ’ın haberine göre, İzmir’de bir çiftlik satın alan sanatçı Melike Şahin, eşi Sedat Arpalık ve köpeğiyle birlikte şehrin stresinden uzaklaşıyor.
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Ancak İstanbul’u tamamen terk etmeyen Şahin, ‘O Ses Türkiye’ jüriliği, konserler ve projeleri için İstanbul’daki evinde kalmaya devam ediyor.