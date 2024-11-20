Melike Şahin'den uluslararası başarı: BBC Radyo’ya konuk oldu

Kısa bir süre önce yayınladığı ikinci albümü 'Akkor' ile büyük başarı yakalayan Melike Şahin, uluslararası bir başarıya imza atarak BBC stüdyolarına konuk oldu.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Melike Şahin'den uluslararası başarı: BBC Radyo’ya konuk oldu - Resim : 1

Geçtiğimiz ay "grammy.com"un prestijli Global Spin serisinde yer alan ilk Türk sanatçı olan Melike Şahin, bu kez de BBC Radyo’dan Cerys Matthews’in canlı yayın konuğu oldu.

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Melike Şahin'den uluslararası başarı: BBC Radyo’ya konuk oldu - Resim : 2

Melike Şahin, kendi ekibiyle stüdyoda canlı olarak, Türkiye radyolarında en çok çalınan parça olan ‘Canın Beni Çekti’ ve ‘Ortak’ı seslendirdi.

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Melike Şahin'den uluslararası başarı: BBC Radyo’ya konuk oldu - Resim : 3

Şahin, pazar günü Londra Caz Festivali’nde caz severlerle buluşarak, İngiltere’deki ilk konserini verecek.

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Melike Şahin'den uluslararası başarı: BBC Radyo’ya konuk oldu - Resim : 4

İşte Melike Şahin'in BBC stüdyolarındaki performansından sonra sosyal medyadaki paylaşımı...