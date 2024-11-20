Melike Şahin'den uluslararası başarı: BBC Radyo’ya konuk oldu
Kısa bir süre önce yayınladığı ikinci albümü 'Akkor' ile büyük başarı yakalayan Melike Şahin, uluslararası bir başarıya imza atarak BBC stüdyolarına konuk oldu.
1 / 5
Geçtiğimiz ay "grammy.com"un prestijli Global Spin serisinde yer alan ilk Türk sanatçı olan Melike Şahin, bu kez de BBC Radyo’dan Cerys Matthews’in canlı yayın konuğu oldu.
2 / 5
Melike Şahin, kendi ekibiyle stüdyoda canlı olarak, Türkiye radyolarında en çok çalınan parça olan ‘Canın Beni Çekti’ ve ‘Ortak’ı seslendirdi.
3 / 5
Şahin, pazar günü Londra Caz Festivali’nde caz severlerle buluşarak, İngiltere’deki ilk konserini verecek.
4 / 5
İşte Melike Şahin'in BBC stüdyolarındaki performansından sonra sosyal medyadaki paylaşımı...