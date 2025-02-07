Melikşah Altuntaş 'Sakın güvenmeyin ona' sözüne Gupse Özay'dan yanıt

''ŞAKA YAPMIŞ''

Gazete Magazin'e konuşan Gupse Özay, "Yok ya, Melikşah bir şaka yapmış. Bir de az söylemiş ben daha çok alıyorum. Olur mu öyle şey, aşk olsun! Melikşah benim çok yakın arkadaşım, çok seviyorum onu. Dalgasını da geçtim. 'Millet gerçek sanmış' dedim. Güldük biz" ifadelerini kullandı.

''BERABER GÜLDÜLER''

Gupse Özay'ın eşi oyuncu Barış Arduç da "Biz evde güldük ona, Melikşah bizim yakın arkadaşımız. Bu işin gırgırını yapıyor. Ciddiye alanlar olmuş, hiç öyle bir şey olabilir mi ya! Sonra Gupse de aradı. Beraber güldüler" şeklinde konuşmuştu.