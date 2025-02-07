Melikşah Altuntaş 'Sakın güvenmeyin ona' sözüne Gupse Özay'dan yanıt
Melikşah Altuntaş'ın YouTube’daki programında oyuncu ve senarist Gupse Özay hakkındaki sözleri çok konuşulmuştu. Haftalar sonra Gupse Özay'dan konu ile ilgili yanıt geldi.
''GÜVENİLİR BİR ÜNLÜ DEĞİL''
Melikşah Altuntaş'ın Gupse Özay'a yönelik sözleri sosyal medyada gündem olmuştu. Gupse Özay ismini gören Altuntaş,''Bu Gupse Özay’ı ne yazıp durmuşsunuz... Filmi mi var? Filmi olduğunda ortaya çıkar. Bütün kanalları gezer. Buna güvenmeyin, güvenilir bir ünlü değil! Filmi varsa senin cebinden 150-200 bin lira tırtıklarsa programa gelir. Şimdiden söyleyeyim yazmayın bana, buna güvenmeyin'' diyerek dikkat çekmişti.
Özay ve Barış Arduç ile yakın arkadaş olduğu bilinen Altuntaş'ın bu sözlerinde ciddi mi yoksa şaka mı yapıyor soruları merak konusu olmuştu.
''ŞAKA YAPMIŞ''
Gazete Magazin'e konuşan Gupse Özay, "Yok ya, Melikşah bir şaka yapmış. Bir de az söylemiş ben daha çok alıyorum. Olur mu öyle şey, aşk olsun! Melikşah benim çok yakın arkadaşım, çok seviyorum onu. Dalgasını da geçtim. 'Millet gerçek sanmış' dedim. Güldük biz" ifadelerini kullandı.
''BERABER GÜLDÜLER''
Gupse Özay'ın eşi oyuncu Barış Arduç da "Biz evde güldük ona, Melikşah bizim yakın arkadaşımız. Bu işin gırgırını yapıyor. Ciddiye alanlar olmuş, hiç öyle bir şey olabilir mi ya! Sonra Gupse de aradı. Beraber güldüler" şeklinde konuşmuştu.