Melis Birkan'dan Aras Aydın'a romantik kutlama: İyi ki benim kocam olmuşsun

Show TV'nin sevilen dizisi Siyah Kalp'te 'Nuh' karakterine hayat veren Aras Aydın, 36 yaşına girdi. Eşi Melis Birkan’ın sosyal medyada yaptığı romantik bir paylaşımla kutlandı.

Elele Online

Elele Online
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Melis Birkan'dan Aras Aydın'a romantik kutlama: İyi ki benim kocam olmuşsun - Resim : 1

Şimdilerde Siyah Kalp'te 'Nuh' karakterine hayat veren oyuncu Uras Aydın, meslektaşı Melis Birkan'la 2022 yılında sade bir nikah töreniyle evlenmişti. 

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Melis Birkan'dan Aras Aydın'a romantik kutlama: İyi ki benim kocam olmuşsun - Resim : 2

Mutlu evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çiftten Uras Aydın, 36 yaşına bastı. 

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Melis Birkan'dan Aras Aydın'a romantik kutlama: İyi ki benim kocam olmuşsun - Resim : 3

Birkan da eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından yayınladığı romantik karelerle kutladı.

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Melis Birkan'dan Aras Aydın'a romantik kutlama: İyi ki benim kocam olmuşsun - Resim : 4

Eşini öptüğü kareleri paylaşan ünlü oyuncu, "Benim kıymetlim, her anının sana mutluluk ve umut verdiği çok güzel bir yaş olsun. İyi ki doğmuşsun, iyi ki benim sevgilim ve kocam olmuşsun. O güzel ve heyecanlı kalbinden geçen her dileğin gerçek olsun" dedi. 