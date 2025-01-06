Melis Birkan'dan Aras Aydın'a romantik kutlama: İyi ki benim kocam olmuşsun

Eşini öptüğü kareleri paylaşan ünlü oyuncu, "Benim kıymetlim, her anının sana mutluluk ve umut verdiği çok güzel bir yaş olsun. İyi ki doğmuşsun, iyi ki benim sevgilim ve kocam olmuşsun. O güzel ve heyecanlı kalbinden geçen her dileğin gerçek olsun" dedi.