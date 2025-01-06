Melis Birkan'dan Aras Aydın'a romantik kutlama: İyi ki benim kocam olmuşsun
Show TV'nin sevilen dizisi Siyah Kalp'te 'Nuh' karakterine hayat veren Aras Aydın, 36 yaşına girdi. Eşi Melis Birkan’ın sosyal medyada yaptığı romantik bir paylaşımla kutlandı.
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Şimdilerde Siyah Kalp'te 'Nuh' karakterine hayat veren oyuncu Uras Aydın, meslektaşı Melis Birkan'la 2022 yılında sade bir nikah töreniyle evlenmişti.
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Mutlu evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çiftten Uras Aydın, 36 yaşına bastı.
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Birkan da eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından yayınladığı romantik karelerle kutladı.
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Eşini öptüğü kareleri paylaşan ünlü oyuncu, "Benim kıymetlim, her anının sana mutluluk ve umut verdiği çok güzel bir yaş olsun. İyi ki doğmuşsun, iyi ki benim sevgilim ve kocam olmuşsun. O güzel ve heyecanlı kalbinden geçen her dileğin gerçek olsun" dedi.