Melis Sezen, kardeşi Polat Sezenin doğum gününü kutladı: Canım kardeşim, yoldaşım, varlığın kutlu olsun

Sezen paylaşımına "Canım kardeşim, yoldaşım, her şeyim. Sonsuz şükürler olsun varlığına. İyi ki benim kardeşimsin varlığın kutlu olsun hep mutlu ol. Yüreğin ışıl ışıl parlasın melekler yanı başında olsun hep. Seni çok seviyorum. Sağlıkla huzurla mutlulukla birlikte şahane yaşlara" notunu düştü.