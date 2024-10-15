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Melis Sezen, kardeşi Polat Sezenin doğum gününü kutladı: Canım kardeşim, yoldaşım, varlığın kutlu olsun
Sadakatsiz'in Derin'i olarak hafızalara kazınan ve şimdilerde Deha dizisinde rol alan Melis Sezen kardeşi Polat Sezen’in doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.
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Şimdilerde Deha dizisinde İmre karakterine hayat veren Melis Sezen sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanıyor.
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Ünlü oyuncu kardeşi Polat Sezen’in doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.
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Sezen paylaşımına "Canım kardeşim, yoldaşım, her şeyim. Sonsuz şükürler olsun varlığına. İyi ki benim kardeşimsin varlığın kutlu olsun hep mutlu ol. Yüreğin ışıl ışıl parlasın melekler yanı başında olsun hep. Seni çok seviyorum. Sağlıkla huzurla mutlulukla birlikte şahane yaşlara" notunu düştü.
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Turkcell’in marka yüzü Melis Sezen ve kardeşi Polat Sezen reklam filminde birlikte kamera karşısına geçmişti.