Melis Sezen: Kim demiş yaz bitti?
Son olarak Gülcemal dizisinde rol alan başarılı oyuncu Melis Sezen, siyah bikinisiyle kamera karşısına geçerek "Kim demiş yaz bitti?" ifadelerini kullandı. Oyuncunun kusursuz fiziği hayranlarından tam not aldı.
Caner Cindoruk ve Cansu Dere'nin başrolünde yer aldığı Sadakatsiz dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Melis Sezen, şimdilerde sosyal medya pozlarıyla dikkat çekiyor. Son olarak Venedik’e giden Melis Sezen buradaki hareketleri ve iddialı kıyafetiyle dikkat çekmişti. Ünlü oyuncudan yeni poz geldi.
"Kim demiş yaz bitti?"
Sezen, son olarak 2 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarla adından söz ettirdi.
Bikinisinin üstüne geçirdiği beyaz gömleğiyle objektif karşısına geçen güzel oyuncu, peş peşe paylaştığı karelerine; "Kim demiş yaz bitti?" mesajını yazdı.
Ünlü ismin kısa sürede 27 binden fazla beğeni alan gönderisine; "Melis için yaz ayı daha yeni başladı", "Güzeller güzeli" ve "Melis hanım ışıldıyorsunuz" gibi 300'e yakın yorum yapıldı.
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