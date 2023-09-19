Melis Sezen: Kim demiş yaz bitti?

Caner Cindoruk ve Cansu Dere'nin başrolünde yer aldığı Sadakatsiz dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Melis Sezen, şimdilerde sosyal medya pozlarıyla dikkat çekiyor. Son olarak Venedik’e giden Melis Sezen buradaki hareketleri ve iddialı kıyafetiyle dikkat çekmişti. Ünlü oyuncudan yeni poz geldi.

"Kim demiş yaz bitti?"

Sezen, son olarak 2 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarla adından söz ettirdi.

Bikinisinin üstüne geçirdiği beyaz gömleğiyle objektif karşısına geçen güzel oyuncu, peş peşe paylaştığı karelerine; "Kim demiş yaz bitti?" mesajını yazdı.

Ünlü ismin kısa sürede 27 binden fazla beğeni alan gönderisine; "Melis için yaz ayı daha yeni başladı", "Güzeller güzeli" ve "Melis hanım ışıldıyorsunuz" gibi 300'e yakın yorum yapıldı.